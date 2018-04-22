Фестиваль новой музыки Sound up открывает новый сезон.

В программе этого года — концерт российского композитора Эдуарда Артемьева, проект о хореографии и технологиях с Sila Sveta, аудиовизуальный перформанс с Новой Третьяковкой, приуроченный к Году Японии, концерт голландского композитора Симеона тен Хольта, экспериментальный проект «Музыка искусственного интеллекта» и многое другое.

Открытие сезона-2018 состоится 27 апреля в высотке на Котельнической набережной. В этот день в кинотеатре «Иллюзион» выступит немецкий коллектив Bersarin Quartett, записывающихся на лейбле Denovali Records. Гостям представят российскую премьеру новой live-программы «7.1. Surround Concert», где сочетаются элементы минимализма, неоклассики, эмбиента, умной электроники, модифицированного драм-н-бэйса.

Концерт пройдет в полной темноте, благодаря чему, по мнению артистов, каждый зритель в воображении сможет подобрать свою картинку к музыке. Всего же за день пройдут три выступления: в 17:30, 19:30 и 21:30. Билеты на мероприятие доступны здесь.

Источник: организаторы Sound up