В Москве во второй раз пройдет весенний творческий фестиваль «Московская весна A Cappella». Мероприятия на 61 городской площадке продолжатся с 27 апреля по 9 мая.

Главным событием праздника в этом году станет международный конкурс акапельного пения: на площадках по всему городу пройдут сотни концертов исполнителей со всего мира. Всего выступят 184 коллектива из 16 стран и 40 регионов России.

Сценами фестиваля вновь станут крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. Помимо концертов, гостей приглашают также на театрализованные представления, мюзиклы, тематические музыкальные мастер-классы для взрослых и детей и экскурсии.

Например, на Старом Арбате можно будет стать диджеем, а на улице Новопесчаная научиться джаз-модерну, современным уличным танцам и балету. Тем временем на Тверской площади откроются детская вокальная школа, школа танцев и музыкальный клуб иностранных языков, в нем детей познакомят с музыкальной культурой разных стран.

В Камергерском переулке появится кулинарная студия: здесь научат готовить любимые блюда известных композиторов и музыкантов, например, фирменную пасту Джузеппе Верди. Творческие мастерские заработают и на площади Революции, где желающие научатся украшать музыкальные инструменты.

Кроме того, на Тверском бульваре урок битбокса проведет рэпер LEXS, а возле памятника Тимирязеву детям покажут укулеле и создадут «Музыкальную карту Москвы». Полную программу мероприятий можно найти здесь.

Источник: «Интерфакс», «Москва»