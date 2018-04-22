В лектории Московского зоопарка 26 апреля расскажут, как помочь птицам выжить в условиях современного города.

Лекцию об этом проведет сотрудник координационного центра Союза охраны птиц Елены Чернова. Слушатели узнают, как влияет на жизнь птиц урбанизация, какие опасности их ждут и чем может помочь житель мегаполиса.

Участвовать в лекции могут гости старше 16 лет. Мероприятие начнется в 19:30 и проводится бесплатно, но необходима регистрация.

Ранее The Village уже рассказывал, почему из Москвы исчезли воробьи и при чем тут чиновники, 4G-интернет и рулонные газоны.

Источник: Московский зоопарк