В баре Noor Bar в четверг, 26 апреля, пройдет вечеринка в честь восьмилетия главного городского онлайн-издания The Village, входящего в издательский дом Look At Media Publishing.

Ставить музыку в этот вечер будут сотрудники LAM, они же профессиональные диджеи: Сережа Голиков — редактор франшиз The Village, видеооператор Антон Федченко-Суворов, более известный рейверам под именем Palekh, и front-end разработчик Саша Якуничев — резидент клуба Untitled. Будут звучать хаус, диско, афробит, хип-хоп и еще много чего. Наливать гостям в этот вечер будут авторский коктейль — Pink Village на основе розового джина и другие напитки.

Мероприятие открытое, поэтому прийти поздравить редакцию смогут все желающие. Ограничениями являются только возраст (21+) и вместимость помещения.

Подробности — на Facebook.