Писатель Эдуард Успенский подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату в связи с выходом новых серий мультсериала «Возвращение в Простоквашино».

По мнению Успенского, новый мультфильм представляет собой «грубую переработку» его произведений и содержит заимствования сцен, текстов и персонажей, на которые он не давал «Союзмультфильму» разрешения.

В своих обращениях Успенский просит принять против студии меры, «предусмотренные уголовным и иным законодательством». Также он призвал актеров Гарика Сукачева, Юлию Меньшову и Ивана Охлобыстина отказаться от дальнейшей озвучки персонажей.

Студия «Союзмультфильм» заявила, что уже пыталась урегулировать конфликт с писателем и надеется на разрешение ситуации в ходе переговоров.

Ранее The Village рассказывал, как «Возвращение в Простоквашино» восприняли в социальных сетях.

Источник: RNS