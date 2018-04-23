В Москве с 17 по 20 мая пройдет гастрольный тур международного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок».

Всего в программе запланировано 23 кинопоказа. Отдельное место на фестивале займет артхаусное игровое кино. Здесь покажут выдвинутый на Оскар фильм «Том оф Финланд». Гости увидят также израильскую драму «Между сушей и морем», а после кинопоказа картину совместно с режиссеркой Майсалун Хамуд обсудит критик Алиса Таежная.

В документальную программу вошли истории известных ЛГБТ-людей и queering culture: фильмы «Чавела» и «Квирама». Узнать больше о второй картине можно на Q&A c режиссеркой Дейзи Эскуит и журналисткой телеканала «Дождь» Дарьей Жук.

Кинопрограмму разнообразят и образовательные мероприятия, в их числе — дискуссии о радужных семьях и ЛГБТ-подростках. Например, после фильма «Рара» участники поговорят о том, как живут российские однополые пары с детьми. А после мелодрамы «Роковой красавец» психолог расскажет гостям, как общаться с подростками на тему сексуальности в условиях закона о запрете так называемой «пропаганды».

Все мероприятия пройдут в пространстве Cpeda Loft возле станции метро «Курская». Посмотреть кино можно за 250-300 рублей. Подробное расписание доступно здесь. На фестиваль приглашают только совершеннолетних.

Источник: организаторы «Бок о Бок»