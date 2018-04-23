Объединение Booking Machine рэпера Оксимирона анонсировало собственный музыкальный фестиваль Booking Machine Festival (BMFest). Мероприятие состоится 25 августа в музее-заповеднике «Коломенское».

Имена хедлайнеров праздника пока неизвестны, их объявят 25 апреля. Тем временем на сайте мероприятия можно подписаться на рассылку о старте продаж билетов.

Ранее The Village составлял алфавит из слов, имен и названий, связанных с творчеством Оксимирона.

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Источник: «Афиша»