Студия «История будущего» Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна и кинокомпания «Базелевс» Тимура Бекмамбетова выпустили первые три части документального сериала для смартфонов 1968.Digital.

Каждая серия снята в вертикальном формате и посвящена одному герою или событию, повлиявшему на жизнь и ценности людей в СССР, США, Европе, Азии и Латинской Америке вплоть до сегодняшнего дня.

Так, первый эпизод рассказывает об американской певице Эрте Китт, которая публично раскритиковала политику президента Линдона Джонсона и впоследствии покинула Америку из-за травли. Во второй серии рассматривается космическая гонка между СССР и США — на примере Юрия Гагарина и Нила Армстронга. А третий эпизод посвятили Мартину Лютеру Кингу.

Новые серии будут выходить еженедельно до конца 2018 года. Следить за обновлениями можно на сайте проекта. Также видео от 1968.Digital появляются в приложениях Apple News и BuzzFeed News, а французскую версию сериала вскоре опубликуют на сайте газеты Liberation.

Источник: создатели 1968.Digital