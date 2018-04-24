В парке «Зарядье» 25 апреля стартует летний сезон, на открытии которого выступят артисты Cirque du Soleil.

Бесплатное выступление состоится в самой высокой точке парка — большом амфитеатре. Зрителям покажут попурри из номеров «Диаболо» и «Акробатическое трио».

В открытии также примут участие некоторые артисты нового шоу Ovo, которое этой весной покажут в рамках тура по городам России. Постановка стала для цирка 25-й по счету, его герои — насекомые, в мире которых появляется загадочное яйцо.

Гастроли начнутся с Санкт-Петербурга. С 28 апреля по 5 мая шоу будут показывать в Ледовом дворце, а с 8 по 20 мая представление смогут увидеть московские зрители в «Лужниках». После этого артисты отправятся в Казань, Тольятти, Екатеринбург и Сочи.

Источник: сайт мэрии Москвы