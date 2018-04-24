В Москве 11 и 12 мая пройдет очередная акция «День без турникетов». Гостям предложат экскурсии на более 50 предприятий, где расскажут об их рабочем процессе.

В этот раз общедоступными станут кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», технопарки «Нагатино», «Строгино», «Мосгормаш» и технополис «Москва». Участники узнают, как делают мороженое, газированные напитки, конфеты, мебель, а также вагоны электричек и кабины самолетов.

В новом сезоне экскурсии на заводы впервые совместят с лекциями от популярных блогеров, театральными представлениями и концертами прямо на производственных площадках.

Кроме того, к акции приурочили фотовыставку на Чистопрудном бульваре о работе столичных промышленных предприятий. Посмотреть фотографии можно по 2 мая.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте проекта с 27 апреля. Всего в 2018 году планируют провести как минимум четыре акции «День без турникетов», к которым присоединятся более 100 мероприятий.

Акция «День без турникетов» впервые прошла в Москве в 2012 году. В 2017 году экскурсии решили возобновить.

Источник: ТАСС