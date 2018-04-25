Оксимирон объявил лайнап фестиваля Booking Machine
Объединение Booking Machine рэпера Оксимирона объявило лайнап своего первого фестиваля BMFest, который состоится 25 августа в музее-заповеднике «Коломенское».
В мероприятии примут участие все артисты лейбла. Помимо самого Оксимирона, на сцену выйдут Томас Мраз, Markul, Jeembo, Souloud, Loqiemean, May Wave$ и Tveth. Также на фестиваль приедут лондонский битмейкер Porchy и американский рэпер Lil Xan.
Билеты на BMFest можно купить на сайте фестиваля.
О других летних фестивалях, которые нельзя пропустить, читайте в материале The Village.
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