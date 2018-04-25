С 26 апреля по 1 мая в «Театре.doc» пройдет фестиваль документальных проектов «Охота за реальностью».

Первой постановкой фестиваля станет «Дело цензора Лопаткина» о военной цензуре времен Первой мировой войны. Также посетителей ждут проекты об умирании в современной России, сообществе православных семинаристов и феномене эры трудоголизма.

Ознакомиться с расписанием фестиваля и приобрести билеты можно на сайте театра.

Источник: представители театра