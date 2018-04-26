В субботу, 28 апреля, в пространстве Vernissage пройдет феминистический фестиваль Sisters' Party.

Мероприятие начнется в 17:00 с цикла лекций. Соосновательница «Циферблата на Пушкинской» Олеся Авраменко расскажет о советских художницах, незаслуженно оставшихся в тени, искусствовед Александра Лаврова поговорит о феминистском активизме в культурных учреждениях, а Ника Водвуд и Аня Сахарова дадут советы по активизму на YouTube. Также благотворительный центр «Сестры» проведет лекцию о кризисных центрах в России.

Кроме того, художница Sonia Fiechen представит стрит-арт-объект для площадки, а после лекций начнется вечеринка и укулеле-концерт под открытым небом. Здесь свою одежду, книги и украшения представят Катрин Ненашева, Barking Store, детский книжный проект «Маршак» и магазин аксессуаров «Черти что». Часть выручки передадут в помощь центру «Сестры».

Вход на фестиваль свободный.

На этой неделе The Village поговорил с Никой Водвуд о Москве, сексизме в России и борьбе с дискриминацией.

Источник: представители фестиваля