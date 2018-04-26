В социальной сети «ВКонтакте» появились предупреждения о спойлерах в фильме «Мстители: Война бесконечности», мировая премьера которого состоялась в понедельник, 23 апреля.

Над постами, упоминающими блокбастер, стали отображаться надписи «Возможны спойлеры: Мстители». Функция доступна пользователям умной ленты новостей в полной версии «ВКонтакте» и в приложениях соцсети. При этом фильтр пока работает не полностью.

Скриншот: TJ

Представители «ВКонтакте» пояснили TJ, что для создания фильтра соцсеть совместно с «экспертами по франшизе» составила список ключевых слов, которые могут раскрыть детали сюжета «Мстителей». Защита от спойлеров будет действовать до 7 мая.

Ранее студия Marvel опубликовала видео с призывом избегать спойлеров к новой картине. В ролике приняли участие Роберт Дауни — младший, Крис Пратт, Марк Руффало, Крис Эванс и другие актеры.

«ВКонтакте» не в первый раз использует защиту от спойлеров в соцсети. Ранее пользователей предупреждали о спойлерах в сериалах «Игра престолов», «Шерлок» и «Твин Пикс».

Российская премьера новых «Мстителей» намечена на 3 мая.

Источник: TJ