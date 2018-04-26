Организаторы вечеринки Signal Artplay, которая пройдет на территории Artplay 19 и 20 мая, объявили хедлайнеров.

На главной сцене в двухуровневом промышленном здании выступят AnD, Headless Horseman, Margaret Dygas и Rhadoo. Тем временем на открытой сцене гости увидят the Volks. Всего танцы будут идти на протяжении 16 часов. Остальных участников мероприятия назовут в течение трех недель.

Начнется вечеринка в полдень. Днем здесь пройдет городской пикник с музыкой и развлечениями под открытым небом. Кроме того, на территории Artplay запланирована выставка арт-объектов и инсталляций. Окончится мероприятие в 15:00 следующего дня.

Билеты по 1000 рублей можно купить уже сейчас здесь. Ближе к дате Signal Artplay цена за вход вырастет вдвое.

Источник: «Афиша»