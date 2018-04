Лапшичная PHO fighters проведет вторую транс-вечеринку «Psy-trance is still not dead» в субботу, 28 апреля.

Гостей ждет множество проекций в стиле psychedelic liquid light и неонового спандекса. На протяжении всей ночи будет работать бар, а кухня закроется в полночь.

Среди приглашенных артистов: Rashard, Brosis, Dj Deposit, Podster (основатель PHO fighters) и Skolzhenie. Они выступят в направлении электронной музыки психоделик-транс.

Вечеринка начнется в 23:00, а закончится в 5 утра по адресу: Столешников переулок, 7 строение 2. Вход свободный.

Источник: представители PHO fighters