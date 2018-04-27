Фестиваль документального кино Beat Film Festival, который пройдет в Москве с 31 мая по 10 июня, анонсировал новую часть программы. В дополнение к уже анонсированной кинопрограмме гостей ждут фильмы об истории дизайна и спорте.

Главный событием спортивной программы фестиваля станет премьера картины «Наперегонки со временем» о велосипедисте «Тур де Франс». А после запланировано обсуждение ленты совместно с экспертами, в числе которых гонщик Павел Брутт. Также тема спорта затрагивается в фильме «Горы» об альпинизме и в альманахе про российский футбольный дух.

Еще одна программа, подготовленная совместно со студией Stereotactic, посвящена будущему маркетинга. Помимо кинопоказов «ДРИБ» и «Социальные животные», здесь пройдут также дискуссионные панели о рекламной индустрии.

В программе специальных показов Beat Film Festival совместно с «Медузой» представит картину «Шоу Рейгана». Помимо всего, 6 июня онлайн-школа дизайна Bang Bang Education презентует проект «100 лет дизайна» об истории дизайна с 1918 года. На фестивале состоится и премьера фильма «Критик», которую продолжит публичное интервью с его главным героем Артемием Троицким.

Билеты на кинопоказы доступны на сайте. Более подробная программа появится 30 апреля.

Источник: организаторы Beat Film Festival