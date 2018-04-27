В парке Горького и «Сокольниках» 1 мая состоится открытие сезона летних кинотеатров «Пионер». В течение всего лета зрителей ждут фестивали, показы киноклассики, ночи сериалов и премьеры.

В честь открытия 1 и 9 мая показы сделают бесплатными. Так, в 21:00 1 мая в кинотеатрах пройдет предпремьерный кинопоказ мультфильма «Папа-мама гусь».

В День Победы зрителей зовут сразу на три мероприятия. Кинотеатр «Пионер» на Кутузовском в 14:30 покажет картину «Вступление». Вечерние кинопоказы можно посетить в 21:00 в парке Горького и «Сокольниках». Посмотреть предложат фильмы «Летняя поездка к морю» и «Майские звезды» с пленки 35 миллиметров.

Кроме того, уже на этих выходных в парках откроются киоски «Пион», а в «Сокольниках» заработает еще и бар с тридцатью сортами крафтового пива и блюдами на гриле.

В конце мая в «Сокольниках» стартует образовательная программа. Здесь пройдут лекции об искусстве, моде, образовании и современности, публичные интервью, джазовые лайвы и музыкальные сеты.

Тем временем детей приглашают в творческий центр, где можно заняться рисованием, танцами, акробатикой, фокусами, математикой, философией, иностранными языками, стрельбой из лука, историей искусства, йогой, архитектурой, дизайном, астрономией и актерским мастерством. Бесплатные занятия будут проходить трижды в неделю и подойдут для детей от 4 до 12 лет.

Источник: представители «Пионера»