Телеканал СТС выпустил анонс фильма «Пираты Карибского моря: На краю света», в котором обыграл блокировку мессенджера Telegram в России. В ролике рассказывается, что сначала у Джека Воробья хотели забрать ключи, потом был суд и вердикт, но «хитрый Воробей нашел другой путь и угнал телегу».

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram за то, что он отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Сервис стал использовать сторонние серверы для обхода блокировки, поэтому Роскомнадзор начал массово ограничивать доступ и к ним.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.

Источник: TJ