Французский комикс «Смерть Сталина»
В российские книжные магазины поступил в продажу графический роман «Смерть Сталина» сценариста Фабьена Нури и иллюстратора Тьерри Робена. Издательство «Эксмо» выпустило книгу в твердом переплете.
Французский комикс лег в основу одноименной комедии Армандо Ианнуччи, прокатное удостоверение которой министерство культуры отозвало за два дня до премьеры в январе.
Министр культуры Владимир Мединский объяснил недопуск «Смерти Сталина» в прокат наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре 2017 года глава Минкультуры заявлял, что ведомство не планирует запрещать показ картины.
Ранее The Village рассказывал, почему «Смерть Сталина» так напугала российских чиновников и какие комиксы о России обязательно кого-нибудь оскорбят.
Источник: DTF
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