В российские книжные магазины поступил в продажу графический роман «Смерть Сталина» сценариста Фабьена Нури и иллюстратора Тьерри Робена. Издательство «Эксмо» выпустило книгу в твердом переплете.

Все-таки он вышел! Комикс «Смерть Сталина», легший в основу того самого фильма, поступил в наши магазины. https://t.co/aUSaAQjyhN pic.twitter.com/jq29roEmWg — Чук и Гик (@Chookandgeek) 27 апреля 2018 г.

Французский комикс лег в основу одноименной комедии Армандо Ианнуччи, прокатное удостоверение которой министерство культуры отозвало за два дня до премьеры в январе.

Министр культуры Владимир Мединский объяснил недопуск «Смерти Сталина» в прокат наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре 2017 года глава Минкультуры заявлял, что ведомство не планирует запрещать показ картины.

Ранее The Village рассказывал, почему «Смерть Сталина» так напугала российских чиновников и какие комиксы о России обязательно кого-нибудь оскорбят.

Источник: DTF