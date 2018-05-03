С 18:30 до 20:00 в павильоне «Книги» на ВДНХ пройдет лекция «Человек, который упал на Землю», посвященная жизни и творчеству британского певца Дэвида Боуи.

Встречу проведет музыкальный журналист Colta.ru Денис Бояринов. Он расскажет, какой путь проделал Боуи от безвестности к мировой славе, какие открытия в музыке он совершил и почему за ним закрепилась слава «хамелеона рок-музыки».

Вход на лекцию свободный, но необходима предварительная регистрация.

Источник: ВДНХ