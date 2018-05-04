В Братеевском каскадном парке 18 и 19 августа пройдет четвертый международный фестиваль фейерверков «Ростех».

Мероприятие в этот раз посвятят добрым делам и волонтерской деятельности, а вырученные от продаж билетов средства перечислят благотворительным фондам. Программа состоит из двух частей. Днем гостей ждут спортивные и творческие активности, мастер-классы, квесты и игры для всей семьи. Подробная программа и хедлайнеры будут анонсированы позднее на сайте фестиваля.

Во второй части — пиротехническом шоу — участвуют восемь стран-участниц: Австрия, Андорра, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Словакия и США. Каждое государство представит по четыре команды, чьи выступления займут в среднем 12 минут. Шоу фейерверков дополнят световые и лазерные эффекты. Купить здесь можно и световые браслеты, мерцающие в такт музыке и залпам.

Билеты от 500 до 2 300 рублей доступны уже сейчас тут.

Источник: сайт мэра Москвы