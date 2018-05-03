В рамках акции «Ночь Музеев» 19 мая в «доме на ножках» на проспекте Мира откроется «Чрезвычайная коммуникация» — первая в России галерея, расположенная в подъезде жилого дома.

Проект готовился в течение трех месяцев жильцами дома, художниками и волонтерами к 50-летию здания. В галерее есть рабочее место, небольшая библиотека, арт-объекты и постоянная медиа-экспозиция.

Первая выставка будет посвящена самому дому, гостеприимству или его отсутствию, соседству и взаимодействию между людьми. Экскурсии по выставке начнутся в 17:00 и будут бесплатными.

Чтобы попасть на мероприятие, нужно оставить комментарий под анонсом в Facebook, и вам вышлют код домофона.

Ранее The Village рассказывал, как устроена жизнь в «доме на ножках» на ВДНХ.

Источник: организатор мероприятия