Фантастический фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности» побил рекорд по предварительным продажам билетов в России.

По данным единой системы учета сведений о кинопоказах, уже сегодня новых «Мстителей» увидят 450 тысяч человек. Еще до премьеры фильма россияне потратили на него свыше 111 миллионов рублей. Общие же сборы за первый день показа оцениваются в 127,8 миллиона, что равносильно 95 % от всей кассы кинопроката. Для сравнения: на втором месте расположилась историческая драма «Собибор» Константина Хабенского, за просмотр которой в день премьеры заплатили почти 3,3 миллиона рублей.

В пресс-службе The Walt Disney Company уточнили, что за первую неделю мирового проката «Мстители: Война бесконечности» собрали кассу более чем на 800 миллионов долларов.

Источники: ЕАИС, «Москва»