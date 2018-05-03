Бассейны и более 20 зон отдыха откроются этим летом в парках Москвы
Представители Мосгорпарка рассказали о зонах отдыха, которые откроются в столичных парках этим летом.
Два стационарных бассейна появятся в парке «Сокольники», еще один понтонный бассейн заработает в парке «Фили». Запустить их работу планируется, как только позволит погода.
Зон массового отдыха и отдыха у воды без купания в этом году будет 25. Пространства оборудуют, в частности, в парках «Измайловский», «Лианозовский», «Гончаровский», а также в усадьбах «Воронцово», «Коломенское», и «Царицыно».
Кроме того, в летнем сезоне парки подготовят развлекательную программу. Посетителей ждут, к примеру, квесты на английском языке и ходьба по воде в зорбах. А пожилым гостям предложат сыграть в бильярд.
Источник: «Москва»
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