Представители Мосгорпарка рассказали о зонах отдыха, которые откроются в столичных парках этим летом.

Два стационарных бассейна появятся в парке «Сокольники», еще один понтонный бассейн заработает в парке «Фили». Запустить их работу планируется, как только позволит погода.

Зон массового отдыха и отдыха у воды без купания в этом году будет 25. Пространства оборудуют, в частности, в парках «Измайловский», «Лианозовский», «Гончаровский», а также в усадьбах «Воронцово», «Коломенское», и «Царицыно».

Кроме того, в летнем сезоне парки подготовят развлекательную программу. Посетителей ждут, к примеру, квесты на английском языке и ходьба по воде в зорбах. А пожилым гостям предложат сыграть в бильярд.

Источник: «Москва»