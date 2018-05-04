Фантастический фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности» собрал рекордную в истории кинопроката России и стран СНГ сумму по итогам первого дня показа.

В день премьеры в России собрали 276 миллионов рублей, а с учетом стран СНГ — 310 миллионов.

Накануне картина установила также исторический рекорд по предварительным продажам билетов. По данным единой системы учета сведений о кинопоказах, в день премьеры кино новых «Мстителей» посмотрели 450 тысяч человек, которые в общей сложности потратили 111 миллионов рублей.

Источник: «Москва»