Компания Nike начала регистрацию на благотворительный digital-забег «Бегущие сердца», который пройдет 27 мая.

Принять участие в марафоне могут желающие со всего мира. Для этого нужно установить мобильное приложение Nike+ Run Club и зарегистрироваться по ссылке. А выйти на пробежку можно в течение всего дня.

Каждый километр, преодоленный пользователями, равняется 50 рублям. Собранные средства перечислят в фонд «Обнаженные сердца», где их направят на продолжение проекта помощи для маленьких детей с нарушением развития и членов их семей.

Старт марафона «Бегущие сердца» состоится на Васильевском спуске в Москве. Принять участие в забеге на дистанции 4.2, 10 или 21 километр можно с любым уровнем физической подготовки.

Источник: организаторы забега