На территории музея-заповедника «Коломенское» 26-27 мая пройдет десятый фитнес-фестиваль «Reebok. Стань человеком».

Главным событием праздника станет забег на 7 километров. Участвовать можно в категориях «Стандарт» и «Элит», вторая предполагает увеличенную длину трассы и большее число препятствий.

В рамках фестиваля впервые в России представят программы Les Mills Barre и Les Mills Tone. Первое мероприятие является современным аналогом классической балетной тренировки, а Tone сочетает силовые и кардио нагрузки.

Оба дня с утра и до вечера гости смогут попрактиковаться в различных видах йоги. Для этого на фестиваль приедут преподаватели из Индии, Канады и России. В то же время на центральной площадке запланированы мастер-классы с известными бойцами.

Отдельную зону предусмотрели и для занятий женским фитнесом, где пройдут тренировки по афро, женскому боксу, растяжке, а также откроется бьюти-корнер. Также в оба дня запланирована образовательная программа. В лектории расскажут о правильном питании, осознанности в фитнесе и спорте будущего.

В завершение первого дня состоится концерт, на котором выступят Батишта, группа «Каста», «АИГЕЛ» и MNOGOZNAAL.

Участие в забегах стоит от 2 до 3 тысяч рублей. Билет на один день фестиваля обойдется в 700 рублей, а за два дня — 1000 рублей. Узнать подробную программу и зарегистрироваться можно на сайте фестиваля.

Источник: представители Reebok