На территории 17 столичных парков 9 мая пройдут салюты в честь Дня Победы, рассказали в Мосгорпарке.

Попасть на салют можно будет, например, в парке Горького, «Сокольниках», «Сиреневом саду», в парках «Бабушкинский», «Измайловский», «Лианозовский», «Перовский», «Эрмитаж» и на Поклонной горе. Главный фейерверк состоится на Красной площади.

Начнутся праздничные салюты в 22:00. Шоу продлится около пяти минут, за это время в небо выпустят более 80 тысяч залпов — золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.

Источник: «Москва»