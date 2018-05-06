В Сети появился первый фрагмент фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. В нем Рома Зверь в роли Майка Науменко исполняет песню «Лето».

Сюжет картины разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Это история о знакомстве и отношениях 19-летнего Виктора Цоя, Майка Науменко и его жены Натальи, а также о становлении ленинградского рок-клуба и записи первого альбома Цоя. Главные роли в фильме сыграли корейский актер Тео Ю, фронтмен группы «Звери» Рома Зверь и звезда фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум.

Мировая премьера «Лета» состоится с 8 по 19 мая на Каннском кинофестивале, а в российских кинотеатрах фильм начнут показывать с 7 июня.