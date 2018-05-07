Летом в центре Москвы откроется независимая площадка для общения и совместного труда «Рихтер».

Пространство появится в особняке XIX века на Пятницкой улице, 42. На первом этаже расположатся ресторан, вермутерия, бар, галерея, библиотека, магазин и закрытый клуб. Второй и третий этажи отдали под пятизвездочный бутик-отель на восемь номеров, а в подвале разместят студию онлайн-радио «Глаголев FM».

Организаторы проекта обещают виниловую станцию, сад, лекции и открытые 24 часа в сутки двери. «Мы строим сплоченное сообщество людей, которым интересно создавать что-то своими руками, обмениваться идеями и знаниями, вместе ввязываться в новые проекты и хорошо проводить время», — рассказали создатели пространства.

Над открытием «Рихтера» работают основатель Brick Design Hotel Анастасия Ефимова, журналисты Егор Мостовщиков, Антон Ярош и Григорий Туманов, совладельцы Tilda Food & Bar Павел Казмин и Лера Шулюмова, шеф-повар кондитерской L'éclair de génie Евгений Щур и владелец киоска иностранных журналов Lebigmag Константин Котов.

Источник: Егор Мостовщиков