Пользователи Instagram получат возможность использовать в Stories музыкальные стикеры, пишет TechCrunch со ссылкой на разработчика, обнаружившего скрытый фрагмент кода в приложении для Android.

По данным издания, сервис позволит искать песни по жанру, настроению или трендам и добавлять их к своим Stories в качестве саундтрека. При этом зрители смогут узнать название и исполнителя композиции.

Разработчице Джейн Вонг удалось протестировать новую функцию. Судя по ее скриншотам, дизайн новой функции пока не завершен. Как рассказала Вонг, Instagram не только позволял ей искать песни, но и самостоятельно определял композиции, которые она слушала в телефоне.

Скриншот: TechCrunch

Источниками музыки в Instagram, вероятно, станут звукозаписывающие лейблы Warner, Sony и Universal, с которыми владеющая соцсетью Facebook недавно заключила лицензионные соглашения.

Источник: TechCrunch