В парке «Сокольники» пройдет забег «Зомби-ран», который организует иммерсивный театр «Москва 2048».

Участникам мероприятия предстоит преодолеть 5-километровый маршрут по пересеченной местности, пытаясь избежать ходячих мертвецов, роль которых исполнят актеры и профессиональные бегуны. Каждый участник получит на старте пояс с тремя лентами, которые необходимо сохранить до конца маршрута. Бегуны, чьи ленты оторвут зомби, считаются съеденными.

Участники, первыми добравшиеся до финиша невредимыми, получат призы: беговую экипировку, настольные игры, книги, билеты на квесты и перформансы. Мероприятие состоится в субботу, 26 мая. В этот день запланировано четыре забега с началом в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00.

Источник: «Интерфакс»