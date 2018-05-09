Вчера, 8 мая, в Сан-Франциско началась трехдневная конференция разработчиков Google I/O, на которой компания Google представила бета-версию операционной системы Android P.

Новая ОС перейдет на систему управления жестами, аналогичную реализованной в iPhone X, а на главном экране останется только одна кнопка. В Android P появится панель мониторинга, показывающая время использования отдельных приложений, число полученных уведомлений и частоту разблокировки экрана. При этом пользователи смогут устанавливать ограничения на использование выбранных приложений, контролируя время, проведенное в соцсетях.

Android P начнет активнее использовать системы машинного обучения. В ОС появится технология сохранения заряда батареи, которая будет адаптировать яркость экрана в зависимости от привычек пользователя и выключать редко используемые приложения.

Также в операционную систему добавили функции Actions и Slices, упрощающие доступ к отдельным возможностям устройства. Так, Actions будет предсказывать действия пользователя, заранее предлагая ему написать другу или заказать еду. Slices, в свою очередь, упростит использование функций других приложений, позволяя, к примеру, вызвать такси через поиск в устройстве.

Полноценный выход Android P намечен на осень, однако уже сейчас на некоторые устройства можно установить бета-версию операционной системы. Среди них — Sony Xperia XZ2, Essential Phone, Oppo R15 Pro, Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi, Mix 2S, Vivo X21, OnePlus 6, Google Pixel и Google Pixel 2.

Вместе с тем на конференции Google представила улучшения голосового помощника, который получит шесть новых звучаний и сможет работать с Google Maps. При этом компания показала новую функцию Duplex, позволяющая голосовому ассистенту самостоятельно записать владельца в парикмахерскую или забронировать столик в кафе. После того, как пользователь определится с датой и временем, помощник забронирует необходимую услугу онлайн или позвонит в компанию, представители которой вряд ли смогут понять, что разговаривают с роботом.

Кроме того, в Google Maps появится возможность использовать технологии дополненной реальности для навигации, а сам сервис начнет помогать с выбором заведений, учитывая предпочтения пользователей. При этом в персональной ленте можно будет получить актуальную информацию о достопримечательностях, заведениях и мероприятиях поблизости.

Источник: The Verge