В музее парка Горького в тестовом режиме запустят виртуальные туры, участникам которых покажут, каким был парк в советское время.

С помощью очков дополненной реальность посетители увидят скульптуру девушки с веслом, колесо обозрения, парашютную вышку и главный вход. Рядом с советскими символами парка будут всплывать текстовые справки об объектах.

Глава департамент науки Алексей Фурсин отметил, что после тестирования технологии в парке Горького подобные проекты могут появиться и в других городских музеях.

Пилотный запуск проекта пройдет сегодня, 9 мая, с 17:00 до 19:00 в галерее музея парка Горького и с 19:45 до 21:00 на площадке, оборудованной на крыше. Также принять участие в виртуальной экскурсии можно 19 мая, 1, 10 и 12 июня.

Ранее менеджер проекта «Яндекс для медиа» Алиса По рассказала The Village о технологичной экспозиции парка Горького.

Источник: сайт мэрии Москвы