Британский IDM-дуэт Orbital станет хедлайнером второго дня фестиваля Bosco Fresh Fest, который пройдет в бизнес-​школе «Сколково» 10 и 11 июня.

Братья Хартнолл после очередного воссоединения в 2017 году выпустили два трека и сейчас работают над новым альбомом, с которым и приедут в Москву.

Ранее организаторы анонсировали участие в фестивале шведской певицы Fever Ray, российской группы «СБПЧ» и американского рэпера Талиба Квели.

Темой очередного Bosco Fresh Fest станет космос. В этом году акцент сделают на лекциях и образовательной программе.

Источник: представители фестиваля