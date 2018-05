В программу национального конкурса Beat Film Festival включили десять фильмов от молодых российских режиссеров.

В частности, зрители смогут увидеть документальный фильм «50» о Сергее Пахомове — активном участнике московской арт-сцены, известном, например, по картине «Зеленый слоник» и шоу «Битва экстрасенсов». В фильме покажут перформанс, который он устроил к своему 50-летию. Также Пахом выступит на премьере 3 июня.

Кадр из фильма «50»

Еще одну картину — «Хэй, бро!» — посвятили новому поколению 20-летних из Москвы. По мнению авторов фильма, они «не вылазят из парка Горького и прожигают жизнь под рэп-саундтрек так же, как их сверстники из Лос-Анджелеса».

Кадр из фильма «Хэй, бро!»

Благодаря фильму Let It Soul зрители смогут узнать историю известного на весь мир нижегородского квартета The Soul Surfers. Режиссеры застали группу в важный для нее момент — во время совместной работы с Шоном Ли, которого считают гуру жанра соул.

Кадр из фильма Let It Soul

В свою очередь, авторы Landscape of Music представляют исследовательское роуд-муви о современной музыкальной сцене в Великобритании. Чтобы выяснить положение дел в отрасли, они отправились в путешествие по следам The Beatles.

Кадр из фильма Landscape of Music

Еще три ленты конкурса напрямую взаимодействуют с искусством. Фильм «Резкий и мягкий», названный так в честь работы Василия Кандинского, рассматривает восприятие произведения вне его контекста и ауры. «Гимны Московии» художника Дмитрия Венкова посвящены городской архитектуре. А аудиовизуальный перформанс в фильме Attacca предлагает переосмыслить «конец времени композиторов» Владимира Мартынова вместе с современными электронными музыкантами.

Кадр из фильма «Резкий и мягкий»

Кроме того, в национальную программу включили три внеконкурсные работы: фильм «100 лет дизайна» об истории визуальной культуры, байопик «Критик» об Артемии Троицком и альманах о независимом российском футболе «Без кубков и медалей».

Показы пройдут со 2 по 9 июня. Расписание доступно на сайте Beat Film Festival.

Источник: Beat Film Festival