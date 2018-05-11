В приложение Instagram добавили новый интерактивный стикер-эмодзи для проведения опросов. На обновление команда соцсети решилась из-за популярности стикер-опросов.

Теперь пользователи могут задавать подписчикам не только закрытые вопросы с двумя ответами. Расширенные возможности стикеров позволяют спросить, насколько аппетитно выглядит еда на снимке или как пользователи оценивают новый альбом музыканта.

Для добавления опроса в Stories нужно выбрать его в меню стикеров после загрузки фото или видео. Затем нужно создать вопрос и определиться с эмодзи.

Чтобы проголосовать самому, нужно перетащить выбранный эмодзи влево или вправо по шкале: так включится анимация. А для выбора ответа достаточно отпустить эмодзи. Также пользователям доступна текущая статистика ответов.

Новая функция появляется после обновления приложения Instagram до 44-й версии в App Store и Google Play.

Источник: пресс-служба Instagram