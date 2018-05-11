Мультсериал «Рик и Морти» продлили на 70 серий
Телеканал Cartoon Network заказал еще 70 серий анимационного сериала «Рик и Морти». Об этом рассказали создатели проекта.
Новость авторы мультсериала сопроводили рисунком главных персонажей. Дополнительной информации, в том числе о сроках создания, не приводится.
«Рик и Морти» — это научно-фантастический сериал о безумном ученом Рике и его внуке Морти, которые путешествуют по Вселенной. Премьера состоялась в 2013 году. Сейчас шоу насчитывает 31 эпизод.
Источник: Twitter
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