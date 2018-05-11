Телеканал Cartoon Network заказал еще 70 серий анимационного сериала «Рик и Морти». Об этом рассказали создатели проекта.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP — Justin Roiland (@JustinRoiland) 10 мая 2018 г.

Новость авторы мультсериала сопроводили рисунком главных персонажей. Дополнительной информации, в том числе о сроках создания, не приводится.

«Рик и Морти» — это научно-фантастический сериал о безумном ученом Рике и его внуке Морти, которые путешествуют по Вселенной. Премьера состоялась в 2013 году. Сейчас шоу насчитывает 31 эпизод.

Источник: Twitter