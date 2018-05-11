«Одноклассники» запустят платформу с онлайн-экскурсиями по крупнейшим музеям России. Особенность мероприятий в том, что все они пройдут на языке жестов для слабослышащих людей.

Виртуальные экскурсии организуют неслышащие сотрудники музея с помощью прямых эфиров в стриминговом приложении «OK Live». Среди участников проекта — ГМИИ имени Пушкина, музей современного искусства «Гараж», Третьяковская галерея, Русский музей, Московский музей современного искусства и Московский Мультимедиа Арт Музей.

Первая трансляция состоится из Пушкинского музея в полдень 14 мая. Посмотреть видеоэкскурсии можно с любого устройства: в браузере с компьютера или смартфона, в мобильных приложениях «ОК» на iOS и Android и в приложении «ОК Видео» на телевизорах с технологией Smart TV и Android TV. Найти трансляции поможет хэштег #музейвслух.

Узнать о следующих трансляциях можно через публикации в ленте и рекомендации с ссылками на страницы музеев-участников в ОК.

Источник: ТАСС