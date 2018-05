Онлайн-школа Skyeng узнала, какие англоязычные песни помогают россиянам учить иностранный язык. Для этого аналитики сравнили музыкальные пристрастия 10 тысяч пользователей сервиса Skyeng Lyrics, в котором можно найти художественный перевод иностранной песни и узнать новые английские слова.

Чаще всего россияне переводили с английского песни следующих исполнителей:

Место Исполнитель

Imagine Dragons

Taylor Swift

Ed Sheeran

Eminem

Dua Lipa

Scorpions

The Beatles

Sia

Sam Smith

Twenty One Pilots

Учить английский с помощью песен инди-рок-группы Imagine Dragons предпочитают около 3 тысяч пользователей. Самыми популярными песнями группы для перевода и запоминания слов стали «Whatever It Takes», «Believer», «Thunder», «Demons» и «Radioactive».

При этом эксперты отмечают сложность лексики в текстах Imagine Dragons: «Каких-то полезных для повседневного общения фраз или сленговых выражений, которые можно использовать в активном словаре, практически не встречается».

Среди песен исполнительницы Тейлор Свифт ученики чаще выбирают композиции «Look What You Made Me Do», «End Game», «Ready For It?». «Тексты у Тейлор Свифт более простые и подходящие для улучшения английского языка. Можно найти полезные фразовые глаголы (их часто используют в разговорной речи) и сленговые слова — их концентрация зависит от песни», — комментируют представители Skyeng тексты Свифт.

Часто в России английский учат и по песням Эда Ширана. В языковой школе песни певца хвалят за простоту и наличие разговорных фраз для ежедневной коммуникации.

«Наш мозг быстрее запоминает слова песен, чем их смысл, но если к этому добавляется перевод, текст песни становится настоящим учебным пособием», — добавили методисты Skyeng.

Ранее переводчики рассказывали The Village, как правильно учить иностранные языки.

Источник: пресс-служба Skyeng