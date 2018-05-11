По каким песням россияне изучают английский язык
Онлайн-школа Skyeng узнала, какие англоязычные песни помогают россиянам учить иностранный язык. Для этого аналитики сравнили музыкальные пристрастия 10 тысяч пользователей сервиса Skyeng Lyrics, в котором можно найти художественный перевод иностранной песни и узнать новые английские слова.
Чаще всего россияне переводили с английского песни следующих исполнителей:
Место
Исполнитель
Imagine Dragons
Taylor Swift
Ed Sheeran
Eminem
Dua Lipa
Scorpions
The Beatles
Sia
Sam Smith
Twenty One Pilots
Учить английский с помощью песен инди-рок-группы Imagine Dragons предпочитают около 3 тысяч пользователей. Самыми популярными песнями группы для перевода и запоминания слов стали «Whatever It Takes», «Believer», «Thunder», «Demons» и «Radioactive».
При этом эксперты отмечают сложность лексики в текстах Imagine Dragons: «Каких-то полезных для повседневного общения фраз или сленговых выражений, которые можно использовать в активном словаре, практически не встречается».
Среди песен исполнительницы Тейлор Свифт ученики чаще выбирают композиции «Look What You Made Me Do», «End Game», «Ready For It?». «Тексты у Тейлор Свифт более простые и подходящие для улучшения английского языка. Можно найти полезные фразовые глаголы (их часто используют в разговорной речи) и сленговые слова — их концентрация зависит от песни», — комментируют представители Skyeng тексты Свифт.
Часто в России английский учат и по песням Эда Ширана. В языковой школе песни певца хвалят за простоту и наличие разговорных фраз для ежедневной коммуникации.
«Наш мозг быстрее запоминает слова песен, чем их смысл, но если к этому добавляется перевод, текст песни становится настоящим учебным пособием», — добавили методисты Skyeng.
Ранее переводчики рассказывали The Village, как правильно учить иностранные языки.
Источник: пресс-служба Skyeng
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