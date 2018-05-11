Первая в России персональная выставка стрит-арта британского художника Бэнкси откроется в Центральном доме художника 2 июня.

Экспозицию расширили с 60 до 100 экспонатов. В нее войдут оригинальные работы, 3D-объекты, фотографии и принты из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства и частных собраний со всего мира. Также в ЦДХ организуют мультимедийную зону для знакомства с творчеством художника.

Выставка продлится до 2 сентября. Стоимость билетов в предпродаже начинается от 500 рублей, приобрести их можно на сайте ponominalu.ru.

Выставка Бэнкси должна была пройти в московском «Манеже» еще в 2014 году, однако ее отменили из-за отказа ключевых владельцев работ художника от сотрудничества с организаторами мероприятия.

Бэнкси остается одним из самых влиятельных андеграундных художников. Граффитист известен благодаря работам на политические и социальные темы, а также провокационным акциям. Кто скрывается за псевдонимом, до сих пор не известно.

Источник: пресс-служба ЦДХ