В следующие выходные, 19 и 20 мая, в парке Горького пройдет пятый уличный фестиваль науки, искусства и технологий «Политех».

Темой мероприятия в этом году станет «Энергия», а главным событием — танцевальный перформанс VR_I от команды швейцарского хореографа Жиля Жобана. Используя очки виртуальной реальности, зрители перформанса смогут свободно перемещаться по выдуманным художником мирам, наблюдая за движениями виртуальных танцоров.

На фестивале установят инсталляцию «Зеленая искра», демонстрирующую технологию биологической фотогальваники. Конструкция состоит из десятков растений в керамических модулях, соединенных в электрические цепи и выступающих в роли батарей. Электричество в них вырабатывают специальные бактерии, обитающие в корнях растений.

Также в парке появится «Лаборатория шторма» в виде прозрачной мембраны. Внутри инсталляции потоки ветра перемещают тысячи заряженных карбоновых частиц, реагирующих на электромагнитное поле человека, поэтому посетители смогут регулировать силу шторма.

Организаторы подготовили спортивно-интеллектуальный квест «Free the Energy», участники которого смогут за потраченные килоджоули энергии получить подарочные карты для посещения спортивного центра Nike в парке Горького. Тем временем по всей площадке фестиваля будет курсировать «Водяной робот», предлагающий посетителям свежую питьевую воду, которую он добывает с помощью конденсации из воздуха.

Основным спикером лекционной программы станет американский психолог Джесси Беринг, который выступит с лекцией «Как страсть делает нас глупее». В свою очередь, профессор Ливерпульского университета Бен Амбридж, работающий на стыке психологии и зоологии, представит свою книгу «Умнее ли ты шимпанзе?» и расскажет о последних открытиях зоологов и зоопсихологов.

Источник: представители фестиваля