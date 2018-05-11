Американская инженерная компания Boston Dynamics начнет продавать своих роботов в 2019 году — впервые за 26 лет работы.

Первыми в продажу поступят собакоподобные SpotMini. Четвероногие электрические роботы весят около 30 килограмм и могут работать на одном заряде 90 минут. Накануне компания опубликовала видео о последних успехах робопса, который теперь может пользоваться лестницами.

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o — Jeff Bezos (@JeffBezos) 19 марта 2018 г. Основатель Amazon Джефф Безос на прогулке с роботом SpotMini

В Boston Dynamics отметили, что первые 100 робопсов выпустят в 2018 году, однако их масштабное коммерческое производство запустят в следующем году. Цену устройства в компании пока не сообщили.

Ранее Boston Dynamics также показывала, как робот SpotMini самостоятельно открывает дверь с помощью механической руки, помогая своему партнеру.

Источник: TechCrunch