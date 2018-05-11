Boston Dynamics начнет продавать своих роботов-собак в 2019 году
Американская инженерная компания Boston Dynamics начнет продавать своих роботов в 2019 году — впервые за 26 лет работы.
Первыми в продажу поступят собакоподобные SpotMini. Четвероногие электрические роботы весят около 30 килограмм и могут работать на одном заряде 90 минут. Накануне компания опубликовала видео о последних успехах робопса, который теперь может пользоваться лестницами.
В Boston Dynamics отметили, что первые 100 робопсов выпустят в 2018 году, однако их масштабное коммерческое производство запустят в следующем году. Цену устройства в компании пока не сообщили.
Ранее Boston Dynamics также показывала, как робот SpotMini самостоятельно открывает дверь с помощью механической руки, помогая своему партнеру.
Источник: TechCrunch
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