В субботу, 12 мая, в парке Горького пройдет праздник навигации.

Мероприятие начнется в 12:00 на Пушкинской набережной. Водно-музыкальную программу откроет духовой оркестр, шоу барабанщиков, после чего начнется парад флота, в котором примут участие около 100 судов, включая пассажирские теплоходы, яхты, катера и дом на воде.

«Здесь будут первые московские речные трамвайчики — знаменитые „Москвичи“ 1954 года постройки, — „ОМы“ из 60-х годов, теплоходы „Москва“ из 70-х годов, а также современные отечественные суда. Это необычные теплоходы, построенные по индивидуальным проектам в начале 2000-х годов, красавцы яхты-ледоколы и новейшие разноцветные трамвайчики „Снегири“», — рассказали в пресс-службе учреждения «Канал имени Москвы».

Также в парке состоится концерт, на котором выступят Тимати, Артик и Асти, Алекс Малиновский, «М бенд», Кравц, Согдиана, Алина Гросу и Джиган.

Источник: агентство «Москва»