В Москве впервые пройдет международный научный фестиваль Pint of Science. Мероприятие проведут в барах «Дорогая я перезвоню», Powerhouse, O’Donoghue's, Lion's Head, Papa's Grill & Bar и клубе «Дума».

Ученые из МГУ, Высшей школы экономики и других вузов расскажут о цифровом авторитаризме, иллюзии свободы, зомби-апокалипсисе и генеалогии видеоигр. Всего в программе запланировано около 40 лекций, разделенных на шесть тем о разуме, технологиях, физике, человеческом теле, обществе и планете.

Ознакомиться с подробной программой и купить билеты можно на сайте фестиваля.

Источник: представители фестиваля