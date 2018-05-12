Завтра, 13 мая, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартует первый международный фестиваль современного искусства, экологии и науки Ars Hortus.

В мероприятии примут участие более 50 художников со всего мира, которые представят свои выставки. В программе запланированы концерты классической и неоклассической музыки, мультимедийные перформансы и танцевальные постановки. Основными событиями станут создание арт-галереи площадью более 500 квадратных метров, а также полиинсталляции из нетоксичных отходов, собранных на территории Московского региона.

Кроме того, на фестивале пройдут лекции и мастер-классы от художников и экспертов в области искусства. Среди спикеров — основатель ансамбля Questa Musica Филипп Чижевский, художник Ольга Кройтор и скульптор Дмитрий Никитин.

Фестиваль продлится до 15 июля.

Источник: представители мероприятия