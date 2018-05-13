Европейский фестиваль музыки, культуры и искусств Sziget, который пройдет с 8 по 15 августа в Будапеште, совместно с радио Maximum объявил конкурс для российских музыкантов.

К участию приглашают как сольных исполнителей, так и творческие коллективы любых музыкальных жанров с опытом концертных выступлений. Для участия нужно до 30 мая отправить заявку по ссылке.

К голосованию допустят участников, которые пройдут предварительный отбор жюри. Финалистов определят открытым голосованием на сайте совместно с жюри, в числе экспертов — фронтмен Therr Maitz Антон Беляев, глава MTV Россия Яна Чурикова, продюсер «Дождя» Михаил Козырев и другие.

Лучшие участники выступят 7 июня на pre-party фестиваля в московском Мумий Тролль Music Bar. После концерта экспертное жюри выберет двух победителей, один из них выступит на Sziget в Будапеште, а песни другого победителя прозвучат в эфире радио Maximum.

Ранее The Village рассказывал о главных фестивалях этого лета.

Источник: представители Sziget