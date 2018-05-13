В день 85-летия Андрея Вознесенского на Большой Ордынке дом 46, строение 3 открылся культурный центр поэта. Созданием центра занимались вдова поэта Зоя Богуславская и ее сын Леонид.

Ожидается, что на площадке центра будут проходить кинопоказы, творческие вечера и выставки. Помимо выставочных площадей уже работает библиотека–медиатека, кинолекторий, образовательная мультимедийная зона, а также магазин с книгами и сувенирами.

На первом этаже зданния гости смогут послушать стихи поэта, а втором — найти кабинет Вознесенского, где хранятся личные вещи, письма, автографы стихотворений и фотографии. Одним из центральных экспонатов стали видеомы — объемные тематические коллажи, сопровождаемые текстом.

Концепция нового пространства «предполагает не музейность, а динамику, движение и всеобъемлющее ощущение молодости», рассказали родственники Вознесенского. А пространство центра выполнено таким образом, чтобы его можно было быстро трансформировать под экспозиции молодых художников и устраивать выставки.

Источник: ТАСС