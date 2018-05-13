Проект Headliner School запускает обновленный медиакурс для тех, кто хочет создать свой бизнес.

Начнутся курсы 19 мая и продлятся до 16 июня. Занятия будут проходить с 19:30 до 22:30 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в лекториях Idealista на Art Play и в парке Горького.

Cреди преподавателей — сценарист Авдотья Смирнова, главный редактор Esquire Сергей Минаев, писатель Александр Цыпкин, директор ММОМА Василий Церетели, ресторатор Игорь Витошенский, телеведущий Алексей Зимин, шеф-редактор Afisha Daily Егор Беляков, креативный директор парка Горького Михаил Ганнушкин, PR-директор Aizel Артур Ефремов, член совета директоров «ГЛАВКИНО» Илья Бачурин и другие.

Во время курса, рассчитанного на 4 недели, студентов ждут практические занятия, лекции и public-talk. Кураторы помогут ученикам создать и запустить собственный проект. Лучших студентов курса ждут стажировки в ведущих компаниях Москвы, путешествие в Исландию и другие подарки.

Подробная программа курса и расписание доступны здесь.

Источник: представители Headliner School