Headliner School запускает медиакурс для создания своего бизнеса
Проект Headliner School запускает обновленный медиакурс для тех, кто хочет создать свой бизнес.
Начнутся курсы 19 мая и продлятся до 16 июня. Занятия будут проходить с 19:30 до 22:30 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в лекториях Idealista на Art Play и в парке Горького.
Cреди преподавателей — сценарист Авдотья Смирнова, главный редактор Esquire Сергей Минаев, писатель Александр Цыпкин, директор ММОМА Василий Церетели, ресторатор Игорь Витошенский, телеведущий Алексей Зимин, шеф-редактор Afisha Daily Егор Беляков, креативный директор парка Горького Михаил Ганнушкин, PR-директор Aizel Артур Ефремов, член совета директоров «ГЛАВКИНО» Илья Бачурин и другие.
Во время курса, рассчитанного на 4 недели, студентов ждут практические занятия, лекции и public-talk. Кураторы помогут ученикам создать и запустить собственный проект. Лучших студентов курса ждут стажировки в ведущих компаниях Москвы, путешествие в Исландию и другие подарки.
Подробная программа курса и расписание доступны здесь.
Источник: представители Headliner School
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